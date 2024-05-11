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В США рассказали, что потребуется для спасения ВСУ

Профессор Миршаймер заявил, что для спасения ВСУ потребуется все НАТО

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Reuters

Только полноценные войска НАТО якобы могли бы спасти Вооруженные силы Украины (ВСУ) от поражения. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил американский профессор Джон Миршаймер.

«Армия Украины разваливается, так что вам придется вывести войска на линию фронта и предполагая, что вы не используете ядерное оружие, вам понадобится много артиллерии и танков. Не думаю, что одни французы имеют такую возможность. <…> Вам придется привлечь все НАТО или большую ее часть и вы, конечно, должны привлечь американцев», — заявил Миршаймер.

По его мнению, Украина не имеет стратегического значения для США.

9 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не просил у альянса отправки войск в зону конфликта. Он подчеркнул, что НАТО не планирует вводить войска на Украину.

7 мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о приглашении в страну военнослужащих из стран – членов Евросоюза, а также Великобритании и США.

6 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна находится «в шаге» от вступления в НАТО, поскольку выполнила все требования, необходимые для членства в альянсе.

Ранее в Польше признали наличие на Украине солдат НАТО.

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