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Власти Белгородской области заявили об обстреле села в Ракитянском районе

Гладков: поселок Пролетарский Ракитянского района подвергся атаке ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что поселок Пролетарский Ракитянского района подвергся атаке украинских войск.

По словам губернатора региона, ВСУ атаковали населенный пункт с помощью беспилотника. Он упал и сдетонировал на территории сельхозпредприятия.

«В результате его падения с последующей детонацией на территорию сельскохозяйственного предприятия никто из мирных жителей не пострадал», — отметил Гладков.

Он добавил, что на территории предприятия повреждены три здания и две единицы спецтехники. На месте работают сотрудники оперативных служб.

До этого Гладков сообщал, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, на подлете к городу были уничтожены несколько воздушных целей. По предварительной информации, никто не пострадал. На местах работают сотрудники оперативных и аварийных служб.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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