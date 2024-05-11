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В Германии заявили, что слова Туска о военных НАТО играет на руку Кремлю

Welt: слова Туска о присутствии НАТО на Украине играют на руку Москве

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Gleb Garanich/Reuters

Признание премьер-министра Польши Дональда Туска о наличии на Украине военных Североатлантического альянса (НАТО) играет на руку Москве. Об этом сообщает Welt.

«Это очень на руку России, потому что тем самым можно снова оживить нарратив о том, что в конечном итоге это Запад ведет против России гибридную войну, что Запад ведет войну против России руками украинцев.

Здесь об этом рассказывается снова и снова. И когда подобные заявления делают главы западных правительств, как сейчас премьер-министр Польши, — это, конечно, лакомый кусок для российской пропаганды», — заявил корреспондент немецкого издания.

9 мая Дональд Туск заявил, что на территории Украины находятся военные НАТО.

По его словам, сейчас альянс помогает Украине настолько, насколько может. Без этой поддержки Вооруженные силы Украины не смогли бы так долго сдерживать натиск российских сил, отметил Туск.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не просил у альянса отправки войск в зону конфликта. Он подчеркнул, что НАТО не планирует вводить войска на Украину.

7 мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о приглашении в страну военнослужащих из стран – членов Евросоюза, а также Великобритании и США.

Ранее в США рассказали, что потребуется для спасения ВСУ.

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Операция на Украине
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