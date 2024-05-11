В оперативных службах рассказали, чем ВСУ ударили по Ровенькам

Удар по нефтебазе в Ровеньках Луганской народной республики (ЛНР), предположительно, был нанесен кассетными боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Рядом с нефтебазой нашли «кассеты». ... Предварительно, ВСУ для удара по нефтебазе применили кассетные боеприпасы», — поделился собеседник агентства.

В оперативных службах региона добавили, что рядом с нефтебазой загорелись четыре жилых дома. На самой нефтебазе также зафиксировано очень сильное возгорание.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по городу Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР), в результате атаки загорелось нефтехранилище. Удар ВСУ повредил местное нефтехранилище, на котором началось возгорание.

Впоследствии огонь перекинулся на стоящие рядом домовладения, на их территории зафиксированы повреждения. Шесть человек получили ранения, их госпитализировали.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.