Ученые научились добывать биотопливо из хлебного дерева

Американские ученые из Флоридского университета разработали метод производства биоэтанола из неочевидного источника — плодов хлебного дерева Artocarpus altilis. Команда оптимизировала процесс ферментации крахмала из растения с помощью определенного типа дрожжей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Bioresources and Bioproducts (JBB).

Биоэтанол представляет собой экологичное горючее на основе спирта, которое можно использовать вместо бензина и других нефтепродуктов. Хлебное дерево представляет интерес в качестве источника сырья для альтернативных источников энергии, поскольку способно расти и плодоносить в засушливых регионах.

Новая методика заключалась в экстракции крахмала плодов хлебного дерева и его последующем гидролизе (разложении с помощью воды) в микроволновой установке. Затем получившийся гидролизат подвергали дрожжевому брожению.

Команда пришла к выводу, что крахмал плодов хлебного дерева можно эффективно гидролизовать с помощью кислотного гидролиза и микроволнового облучения за относительно короткое время, что делает его жизнеспособным кандидатом для производства биоэтанола.

Исследование не только предлагает устойчивое решение для энергетического сектора, но также дает возможность использовать недостаточно используемые сельскохозяйственные ресурсы, отметили ученые.

Ранее ученые заставили водоросли вырабатывать масла для производства биотоплива.