Сбежавший в Белоруссию польский судья вместо секретного документа выложил фото Туска

Бывший польский судья Томаш Шмидт, попросивший убежища в Белоруссии, опубликовал в Telegram-канале фотографию мужчины, похожего на премьер-министра Польши Дональда Туска.

«Это мой единственный «секретный» документ, который я вывез из Варшавы. А если серьезно, я не нарушал никаких польских законов. Своими действиями официальная Варшава устраивает охоту на ведьм», — написал он.

Шмидт прикрепил к посту два изображения с лицевой и оборотной стороной фотографии. На фото запечатлен мужчина в советской военной форме с револьвером, а с другой стороны расположена надпись на польском «Агент «Корнишон» и дата 22 апреля 1957 года, совпадающая с датой рождения Туска.

10 мая Шмидт анонсировал публикацию некоего секретного документа, привезенного им из Варшавы.

В начале мая стало известно, что варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать.

Ранее в Польше высказались об отправке украинцев призывного возраста на родину силой.