В США рассказали о сигнале, который Путин послал Западу

Президент Владимир Путин послал сигнал странам Запада, что РФ не потерпит вмешательства НАТО в украинский вопрос. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works выразил бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер.

«Путин ясно дал понять, что Россия не потерпит никакого вмешательства НАТО в украинский вопрос. Это является сигналом США о том, что, если Великобритания разрешит использование ракет Storm Shadow против стратегических целей в России, она заплатит за это. Если Франция разместит войска на Украине, то она заплатит свою цену», — заявил он.

По словам бывшего разведчика, проведение Россией учений ядерных сил сигнализирует странам Запада о ее готовности применить любое необходимое оружие для защиты своих жизненно важных интересов.

6 мая российское Минобороны сообщило, что Генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия приступили к совместной подготовке к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

Ранее Лукашенко рассказал о ядерных учениях.