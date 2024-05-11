В ЛНР увеличилось число погибших в результате обстрела нефтебазы

Число погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках Луганской народной республики (ЛНР) увеличилось до трех. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.

По словам министра, в результате атаки украинских войск ранения получили семь человек, включая одного ребенка, у всех минно-взрывные травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Она добавила, что в Ровеньки из Луганской областной клинической больницы (ЛРКБ) направляется бригада санавиации в составе хирурга, анестезиолога, травматолога и комбустиолога.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что в Ровеньках в результате удара ВСУ загорелось нефтехранилище.

Предварительно, ВСУ использовали кассетные боеприпасы. Рядом с нефтебазой загорелись четыре жилых дома. На самой нефтебазе также зафиксировано очень сильное возгорание.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.