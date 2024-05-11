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Госдеп США одобрил продажу Украине трех систем HIMARS

Госдеп США одобрил экстренную продажу Украине трех РСЗО HIMARS на сумму $30 млн

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Госдепартамент США одобрил экстренную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму $30 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

В заявлении ведомства уточняется, что вместе с РСЗО Украина получит связанные с ними элементы логистики и программы поддержки.

До этого в Минобороны США назвали суммарный объем помощи Украине от США за все время нахождения на посту американского президента Джо Байдена. Он превысил $51,3 млрд. $50,6 млрд из означенной суммы Киев получил после начала специальной военной операции (СВО).

Также координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли инициативу в конфликте из-за многомесячного отсутствия поставок оружия со стороны США.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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