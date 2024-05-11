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Защитник «Динамо» рассказал о самом необычном подарке от болельщиков

Футболист Скопинцев: редко удается побаловать фанатов подарками

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, какой самый запоминающийся подарок получил от болельщиков бело-голубых.

«В футболе фанаты любят обменивать плакаты, но это не очень равноценный обмен получается. Если серьезно, то футболок на всех не хватает. Хочется, конечно, всех порадовать и выразить благодарность за поддержку, но мало кому удается что-то подарить. Самым памятным подарком была картина — это было очень душевно и искренне», — рассказал футболист Legalbet..

Скопинцев провел в составе «Динамо» в текущем сезоне 33 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. «Динамо» после 27 туров РПЛ занимает третье место в чемпионате, набрав 50 очков и уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. На счету лидирующего действующего чемпиона санкт-петербургского «Зенита» 51 балл. В ближайшем туре «Зенит» встретится с московским ЦСКА на своем поле, «Краснодар» отправится в Москву к «Спартаку», а «Динамо» сыграет в Калининграде с «Балтикой».

Ранее стало известно, кто точно не возглавит «Спартак».

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