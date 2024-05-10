Минобороны США назвали суммарный объем помощи Украине с 2022 года

Суммарный объем помощи Украине от США за все время нахождения на посту американского президента Джо Байдена превысил $51,3 млрд. Такие цифры фигурируют в отчете министерства обороны Соединенных Штатов.

«США передали свыше $51,3 млрд в качестве помощи Украине», — отмечается в документе.

Согласно данным Пентагона, $50,6 млрд из означенной суммы руководство республики получило после начала специальной военной операции (СВО).

По информации ведомства, США передали Украине одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, 12 ракетных комплексов класса NASAMS, системы ПВО HAWK, более 2 тыс. зенитных ракет «Стингер», беспилотные летательные аппараты «Вампир», системы ПВО Avenger и др.

Незадолго до этого американский президент Джо Байден распорядился направить Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 млн.

Ранее на Украине заявили, что США заставляют ЕС сдвигать сроки поставок F-16 ВСУ.