Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы депутата парламента Молдавии Марину Таубер. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину — депутата Парламента Республики Молдова», — говорится в указе.

9 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика президента Молдавии Майи Санду сопоставима с проводимыми Третьим рейхом экспериментами.

7 мая доктор исторических наук Борис Шмелев заявил, что Молдавия может стать членом Евросоюза к 2030 году, как предполагает Майя Санду.

В марте Конституционный суд Молдавии признал законным решение парламента республики переименовать молдавский язык в румынский.

Ранее племянник Кадырова получил награду от Путина.