Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выделение США нового пакета помощи Украине связали с успехами российской армии

Посол Антонов назвал выделение США пакета помощи Украине реакцией на успехи РФ

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Новая помощь Соединенных Штатов Украине является признанием успехов Вооруженных сил России. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Очередная оружейная поставка режиму Зеленского — реакция на успехи ВС РФ на фронте. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке», — говорится в заявлении дипломата.

Антонов отметил, что поставки оружия не смогут повлиять на итоги специальной военной операции (СВО).

10 мая сообщалось, что Вашингтон анонсирует дополнительный пакет военной помощи Украине в размере $400 млн.

9 мая президент Украины пожаловался на медленные и недостаточные поставки оружия Киеву. По его словам, расстояние, которое есть между двумя этими пунктами, «оно уже не в километрах, а оно уже в неделях и месяцах, к сожалению».

До этого бывший замначальника ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что помощь от Запада в размере $60 млрд не поможет украинской армии сравниться с российской.

Ранее Украину назвали расходным материалом для США.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами