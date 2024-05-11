Выделение США нового пакета помощи Украине связали с успехами российской армии

Новая помощь Соединенных Штатов Украине является признанием успехов Вооруженных сил России. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Очередная оружейная поставка режиму Зеленского — реакция на успехи ВС РФ на фронте. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке», — говорится в заявлении дипломата.

Антонов отметил, что поставки оружия не смогут повлиять на итоги специальной военной операции (СВО).

10 мая сообщалось, что Вашингтон анонсирует дополнительный пакет военной помощи Украине в размере $400 млн.

9 мая президент Украины пожаловался на медленные и недостаточные поставки оружия Киеву. По его словам, расстояние, которое есть между двумя этими пунктами, «оно уже не в километрах, а оно уже в неделях и месяцах, к сожалению».

До этого бывший замначальника ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что помощь от Запада в размере $60 млрд не поможет украинской армии сравниться с российской.

Ранее Украину назвали расходным материалом для США.