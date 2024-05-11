В Госдуме заявили о кадровом голоде в России

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил в ходе внеочередного пленарного заседания Госдумы, что кадровый голод в России не решить с помощью мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть отрасли, например, атомная промышленность - не хватает шесть тысяч специалистов, авиапром — по оценкам, 14 тысяч специалистов, нужны инженеры новой формации. Мы мигрантами это сегодня не решим», — подчеркнул Нечаев.

Он добавил, что для решения проблемы необходимо увеличивать размеры заработных плат, а также предоставлять прочие социальные гарантии, например, отсрочку от службы в армии.

Депутат подчеркнул, что дефицит кадров наблюдается в сферах робототехники, радиоэлектроники, среднетоннажной химии, машиностроении и станкостроении.

До этого спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин говорил, что депутаты Государственной думы РФ планируют спросить у кандидата на пост министра здравоохранения страны, сколько времени может понадобиться на решение проблемы с нехваткой врачей.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.