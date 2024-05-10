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В Белом доме заявили о наступлении ВС РФ на Харьков

Белый дом: российские военные начали наступление на Харьков

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Depositphotos

Вооруженные силы России начали наступление на Харьков. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало. Мы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому», — поведал Кирби.

По его словам, значительные объемы боеприпасов из объявленного США 24 апреля пакета военной помощи, «включая ракеты для противотанковых комплексов и артиллерийские снаряды, уже поступили на Украину».

10 мая Кирби заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли инициативу в конфликте из-за многомесячного отсутствия поставок оружия со стороны США.

В конце апреля главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по России Джордж Биб выразил мнение, что пакет помощи Киеву от Соединенных Штатов в размере $61 млрд приведет к затягиванию конфликта и еще более масштабным разрушениям Украины.

До этого бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что ситуация на Украине приближается к финальному этапу, на котором ВСУ не сумеют избежать поражения.

Ранее в США раскрыли, какие территории потеряет Украина к сентябрю.

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Операция на Украине
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