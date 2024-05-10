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Зеленский констатировал тяжелые бои на всей линии фронта

Зеленский признал, что по всей линии фронта идут тяжелые бои

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

На Украине по всей линии соприкосновения идут тяжелые бои. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

«По всей линии фронта – тяжелые бои. Направлениям в Харьковской, Покровском и другим направлениям в Донецкой области — особое внимание», — написал Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что информация получена из доклада Главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Во время встречи они обсудили оборонные действия и возможность усиления позиций в Харьковской области. Отдельное внимание было уделено положению дел у Часова Яра.

10 мая стало известно, что армия России заняла четыре села в Харьковской области. Под контроль российских подразделений перешли Стрелечье, Красное, Борисовка и Пыльная.

В тот же день на Украине сообщили об усилении наступления ВС РФ под Харьковом. Российские военные усилили огненное давление на передний край обороны Вооруженных сил Украины при поддержке артиллерии.

Ранее в сухопутных войсках ВСУ рассказали, когда наступит критическая фаза конфликта.

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