На Украине заявили, что боевики «Азова»* грабили банковские автомобили

Боевики украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) грабили банковские автомобили в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

По словам военного, боевики «Азова» постоянно приезжали в Бердянск, «чтобы не палиться в Мариуполе». Там они грабили местное население, а также инкассаторские машины. Таким образом они пополняли бюджет запрещенной в РФ организации.

Экс-сотрудник спецслужбы добавил, что такая бригада была не одна, боевики «Азова» также работали в других регионах.

До этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что с сентября 2022 года в судах было рассмотрено 271 дело в отношении украинцев, состоявших в нацбатальонах. По его словам, такое количество дел было возбуждено с 30 сентября 2022 года в судах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Южных судах.

Ранее экс-командир «Азова» Максим Жорин назвал место предполагаемого наступления ВС РФ.