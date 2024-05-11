Защитник сборной России назвал свой лучший матч в карьере

Защитник московского «Динамо», ведущего борьбу за чемпионский титул в Российской премьер-лиге на финише сезона, Дмитрий Скопинцев рассказал о своем лучшем матче в бело-голубой футболке.

«В основном это те матчи, в которых мне удавалось забить гол, потому что они сопровождались яркой игрой. Выделю матч в ноябре 2022 года с ЦСКА, когда мы победили 2:1. Я забил гол с прекрасной передачи Дани Фомина и вообще мог сделать хет-трик — еще два момента создал себе после обыгрыша соперников. Наверное, это самый яркий матч пока», — цитирует Скопинцева Legalbet.

Скопинцев в текущем сезоне отыграл 33 матча за динамовцев, отметившись забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего же в составе «Динамо», за которое он играет с января 2020 года, защитник выходил на поле 140 раз. На его счету шесть голов и 20 голевых пасов. «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 50 очками. Столько же у располагающегося на второй строчке «Краснодара», а лидирующий в турнире действующий чемпион «Зенит» набрал на очко больше.

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