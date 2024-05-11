Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защитник сборной России назвал свой лучший матч в карьере

Футболист Скопинцев: свой лучший матч провел против ЦСКА

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник московского «Динамо», ведущего борьбу за чемпионский титул в Российской премьер-лиге на финише сезона, Дмитрий Скопинцев рассказал о своем лучшем матче в бело-голубой футболке.

«В основном это те матчи, в которых мне удавалось забить гол, потому что они сопровождались яркой игрой. Выделю матч в ноябре 2022 года с ЦСКА, когда мы победили 2:1. Я забил гол с прекрасной передачи Дани Фомина и вообще мог сделать хет-трик — еще два момента создал себе после обыгрыша соперников. Наверное, это самый яркий матч пока», — цитирует Скопинцева Legalbet.

Скопинцев в текущем сезоне отыграл 33 матча за динамовцев, отметившись забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего же в составе «Динамо», за которое он играет с января 2020 года, защитник выходил на поле 140 раз. На его счету шесть голов и 20 голевых пасов. «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 50 очками. Столько же у располагающегося на второй строчке «Краснодара», а лидирующий в турнире действующий чемпион «Зенит» набрал на очко больше.

Ранее Головин попал в команду сезона Лиги 1 в игре FC 24.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами