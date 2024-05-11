Ученые назвали неочевидный фактор крепкой мужской дружбы

Американские ученые из Калифорнийского университета и Колледжа Хоп в штате Мичиган выяснили неочевидный фактор, влияющий на мужскую дружбу. Оказалось, что мужчины с большей вероятностью станут товарищами, если им нравятся разные типа женщин. Исследование опубликовано в научно издании Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Выводы специалистов основаны на результатах опроса, в котором приняли участие 20 мужчин и 18 женщин в возрасте около 22 лет.

Добровольцы заполнили анкеты, перечислив предпочтения по 10 характеристикам потенциального партнера. Затем им показали 20 фотографий людей противоположного пола и попросили оценить их по степени привлекательности. В наборе было 10 знаменитостей и 10 незнакомцев.

После тестирования участников пригласили на сессию экспресс-знакомств, проводившуюся отдельно для мужчин и женщин. В ходе встреч люди общались друг с другом по три минуты. Затем их попросили выбрать, с кем из новых знакомых они хотели бы дружить.

Изучение рейтинга привлекательности дружбы показало, что мужчины чаще хотят стать друзьями, если у них не совпадают взгляды на женскую привлекательность.

Для женщин наиболее важными характеристиками будущей подруги оказались дружелюбие, ум и интересная личность.

По мнению ученых, их выводы говорят о важности внутриполовой конкуренции при выборе друзей среди мужчин.

Ранее исследователи выяснили, почему людям так трудно возрождать дружбу со старыми приятелями.