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Корейские ученые превратили в биопластик отходы производства кимчи

JAFC: найден способ создания биоразлагаемых полимеров из овощных очисток

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Thomas Peter/Reuters

Южнокорейские ученые из Всемирного института кимчи разработали технологию утилизацию отходов производства квашеной капусты кимчи, представляющих собой остатки капусты и других овощей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Команда подсчитала, что во всем мире ежегодно выращивается 72 млн тонн различных сортов капусты, и более 30% этого объема в итоге выбрасывается.

Специалисты создали метод вторичного использования этого сырья на основе биорефакторинга, в ходе которого растительная масса преобразуется в биоразлагаемый пластик.

Биорефакторинг — технология изменения конструкции микроорганизмов для придания им новых функций, отличных от их существующих характеристик.

Исследовательская группа обнаружила, что яблочную кислоту из капустных отходов можно применять для увеличения производства полигидроксиалканоата (ПГА). ПГА представляет собой натуральный биоразлагаемый материал, полученный за счет микробной ферментации.

По словам специалистов, технологию можно применять к разным типа сельскохозяйственных и пищевых отходов, что снизит затраты на их утилизацию.

Ранее ученые нашли способ производить биоэтанол из плодов хлебного дерева.

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