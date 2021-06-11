Белый дом не считает, что встреча Путина и Байдена перезапустит отношения РФ и США

Вашингтон не считает, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена может перезапустить отношения между странами. Об этом заявила старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат, пишет РИА «Новости».

«Это точно не перезапуск. Президент дал ясно это понять. Это не награда. Я думаю, президент верит, что у нас есть темы, по которым мы можем работать с Россией, например, стратегическая стабильность, которая важна не только для США, но и для наших европейских союзников», — сказала она.

В то же время, по словам Слоат, Байден намерен обсудить с Путиным имеющиеся разногласия.

Ранее жена Байдена заявила, что он «чересчур готов» к саммиту с президентом России Владимиром Путиным, который пройдет 16 июня в Женеве. По ее словам, Байден хорошо подготовился к своему первому зарубежному турне — к поездке он готовился неделями, работал до сегодняшнего дня. Как рассказала супруга президента, глава государства «любит зарубежную политику, это его крепость».