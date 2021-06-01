В США предрекли «победу» Путина на саммите с Байденом

Бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов, обозреватель Джед Баббин заявил, что в том случае, если цель предстоящего саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве заключается в восстановлении «предсказуемости и стабильности» между двумя государствами, то он не имеет никакого смысла. Об этом сообщает издание The American Spectator.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

По его мнению, отношения между двумя государствами являются стабильными. Глава США мог бы поднять вопрос о недавнем инциденте с самолетом Ryanair, однако, как отмечает обозреватель, Байден скорее всего лишь вскользь коснется данной темы. Американский лидер слишком ценит предсказуемость и предпочтет обсудить вопросы изменения климата, торговли и другое, добавил он.

Кроме того, Баббин отметил, что Байден уступил Путину еще до саммита. Например, он отказался от санкций, введенных экс-президентом США Дональдом Трампом, против проекта «Северный поток — 2».

«Несоответствие между закрытием в США трубопровода Keystone XL, которое привело к ликвидации нескольких тысяч рабочих мест, и облегчением русским строительства «Северного потока — 2», очевидно, не имеет значения для Байдена», — подчеркнул эксперт.

Также он отметил необходимость обсудить вопрос безопасности в киберпространстве на июньском саммите, ссылаясь на недавнюю атаку на Агентство США по международному развитию.

«Администрация Байдена преуменьшила ее серьезность, заявив, что такое часто происходит в кибермире. Так оно, видимо, и будет в будущем», — сказал Баббин.

Кроме того, он призвал Байдена отправить военное снаряжение на Украину. Однако, как пишет обозреватель, обещанная «непоколебимая поддержка» Киеву со стороны США проявляется только на словах.

Экс-замминистра обороны США заключил, что все перечисленные факты только доказывают «стабильность и предсказуемость» российско-американских отношений. По его мнению, Москва берет все, что может взять от Вашингтона, и ей за это ничего не будет. И то же самое следует ожидать от предстоящей встречи в Женеве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что российская сторона готова обсуждать любые темы, в частности вопросы прав человека, на предстоящей встрече президентов США и России.