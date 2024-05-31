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Турция выступила против вовлечения НАТО в конфликт России и Украины

МИД Турции выступил за помощь Украине, но против вовлечения НАТО в конфликт

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Petrov Sergey/Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в беседе с турецкими журналистами в Праге заявил, что Анкара не хочет, чтобы НАТО стало непосредственным участником конфликта России и Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на распространенный пресс-службой турецкого внешнеполитического ведомства комментарий.

По словам министра, на прошедшем неформальном заседании глав МИД Североатлантического альянса подробно обсуждался украинский вопрос.

«Турция поддерживает продолжение помощи Украине, укрепление ее возможностей для сдерживания. Но мы не хотим, чтобы НАТО оказалась частью этой войны», — сказал он.

Фидан добавил, что членам альянса необходимо понимать и осознавать необходимость этого баланса. Он пояснил, что есть процесс, который направлен «на сохранение территориальной целостности Украины, возвращение ей утраченных территорий», но непосредственное участие НАТО в конфликте принесет еще больше кризисов и распространит конфликт.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расширение военной миссии стран Североатлантического альянса на территории Украины может привести к началу мирового конфликта.

Ранее в МИД Украины оценили «половинчатое вступление» в НАТО.

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