«Плен — это ерунда, я полгода жил с тещей». Украина вернула России 75 военных Опубликовано новое видео с освобожденными из плена российскими военнослужащими

Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими, с каждой стороны были переданы по 75 человек. Этот обмен состоялся после продолжительной (почти четыре месяца) паузы, когда никаких бойцов не возвращали и не меняли. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила в приостановке обменов Киев и призвала забрать 500 пленных на родину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими по схеме «75 на 75», сообщило Минобороны РФ в Telegram.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Освобожденных россиян самолетами военно-транспортной авиации доставят в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию. Всем им также оказывается необходимая психологическая помощь.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Украинская сторона также подтвердила факт обмена военнопленными.

Президент Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что в результате обмена в страну вернулись 75 украинских пленных. По его словам, это бойцы ВСУ, Нацгвардии, пограничники и четыре гражданских лица.

«Еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских — все они уже на родной земле», — говорится в посте политика.

«Этот день долго ждали»

На опубликованных депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым кадрах видно, как военные садятся в автобусы. «Мы вернулись», — говорит один из них.

«Мама, дорогая моя, я полгода жил с тещей, так что плен — это ерунда», — смеется другой.

«Этот день, мы его долго ждали, рады вернуться домой», — заключает третий, обращаясь к организаторам обмена.

Среди военнослужащих, возвращенных с Украины, есть два бойца из Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«В рамках обмена вернули двоих наших земляков! Жамсаранова Очира Борисовича и Тенютина Дмитрия Анатольевича. Спасибо командованию, спасибо всем, кто прилагал усилия и поддерживал эту важную работу. Благодаря вам наши земляки снова с нами», — говорится в сообщении Цыденова.

Долгая пауза

Обмен пленными был проведен впервые за почти четыре последних месяца. Ранее Москва и Киев сообщали о передаче пленных 8 февраля. Тогда каждая сторона вернула по 100 своих бойцов, страной-посредником также выступили Арабские Эмираты. С февраля никаких сообщений о состоявшихся или готовящихся обменах не поступало.

На этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила в приостановке обменов украинскую сторону, которая якобы «постоянно выставляет новые, надуманные требования».

За несколько дней до этого омбудсмен призвала Киев забрать 500 своих пленных в рамках обмена.

«На протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия», — говорилось в посте Москальковой в Telegram.

По словам омбудсмена, Москва также предлагала обменять двух католических священников на двух православных священников, но в Киеве ответили отказом.

Обмен телами

Россия и Украина также провели обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщили одновременно депутат Саралиев и координационный штаб Украины по обращению с военнопленными.

Российская сторона получила 45 тел, а на Украину передали останки 212 военных.

Последний раз Москва и Киев обменялись телами убитых 26 апреля. Тогда России передали 36 тел, Украина забрала 140.