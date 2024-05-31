«Плен — это ерунда, я полгода жил с тещей». Украина вернула России 75 военных

Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими по схеме «75 на 75», сообщило Минобороны РФ в Telegram.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.
Освобожденных россиян самолетами военно-транспортной авиации доставят в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию. Всем им также оказывается необходимая психологическая помощь.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — добавили в российском оборонном ведомстве.
Украинская сторона также подтвердила факт обмена военнопленными.
Президент Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что в результате обмена в страну вернулись 75 украинских пленных. По его словам, это бойцы ВСУ, Нацгвардии, пограничники и четыре гражданских лица.
«Еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских — все они уже на родной земле», — говорится в посте политика.
«Этот день долго ждали»
На опубликованных депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым кадрах видно, как военные садятся в автобусы. «Мы вернулись», — говорит один из них.
«Мама, дорогая моя, я полгода жил с тещей, так что плен — это ерунда», — смеется другой.
«Этот день, мы его долго ждали, рады вернуться домой», — заключает третий, обращаясь к организаторам обмена.
Среди военнослужащих, возвращенных с Украины, есть два бойца из Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«В рамках обмена вернули двоих наших земляков! Жамсаранова Очира Борисовича и Тенютина Дмитрия Анатольевича. Спасибо командованию, спасибо всем, кто прилагал усилия и поддерживал эту важную работу. Благодаря вам наши земляки снова с нами», — говорится в сообщении Цыденова.
Долгая пауза
Обмен пленными был проведен впервые за почти четыре последних месяца. Ранее Москва и Киев сообщали о передаче пленных 8 февраля. Тогда каждая сторона вернула по 100 своих бойцов, страной-посредником также выступили Арабские Эмираты. С февраля никаких сообщений о состоявшихся или готовящихся обменах не поступало.
На этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила в приостановке обменов украинскую сторону, которая якобы «постоянно выставляет новые, надуманные требования».
За несколько дней до этого омбудсмен призвала Киев забрать 500 своих пленных в рамках обмена.
«На протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия», — говорилось в посте Москальковой в Telegram.
По словам омбудсмена, Москва также предлагала обменять двух католических священников на двух православных священников, но в Киеве ответили отказом.
Обмен телами
Россия и Украина также провели обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщили одновременно депутат Саралиев и координационный штаб Украины по обращению с военнопленными.
Российская сторона получила 45 тел, а на Украину передали останки 212 военных.
Последний раз Москва и Киев обменялись телами убитых 26 апреля. Тогда России передали 36 тел, Украина забрала 140.