«Гламурный» биолог и экс-теща Абрамовича: что известно о русской невесте медиамагната Мердока THR: медиамагнат Руперт Мердок женится на 67-летней Елене Жуковой 1 июня

Женами медиамагната Руперта Мердока были бортпроводница, журналистка, светская львица и бывшая фотомодель. В 93 года он собирается жениться в пятый раз — на уроженке России, молекулярном биологе и бывшей теще Романа Абрамовича Елене Жуковой. По словам источников, церемония бракосочетания пройдет 1 июня. Как развивался их роман — в материале «Газеты.Ru».

Американский медиамагнат Руперт Мердок женится в пятый раз. Избранницей 93-летнего предпринимателя стала 67-летняя Елена Жукова — уроженка России, бывший микробиолог и экс-теща Романа Абрамовича. Свадьба пройдет в закрытом режиме в его поместье с виноградником Морага в Калифорнии. Согласно источнику The Hollywood Reporter, церемония состоится 1 июня.

Как начался роман Мердока и Жуковой

О том, что Мердок встречается с Жуковой, стало известно в августе 2023 года. Тогда британский таблоид Daily Mail сообщил, что пару заметили на суперъяхте медиамагната «Кристина О», пришвартованной у побережья Корфу.

Согласно материалу, пара находилась в семейном круизе по Средиземному морю — за месяц до этого Мердока видели в Позитано (деревня на юге Италии), где он обедал со своим сыном Лахланом и невесткой Сарой в ресторане Da Adolfo. Отпрыск медиамагната прибыл к итальянскому побережью на собственной яхте «Сарисса». По словам источников издания, на яхте «Кристина О» путешествовали также дочери Мердока от третьей жены Венди Денг — Грейс и Хлоя.

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Тогда сообщалось, что роман Мердока и Жуковой «на ранней стадии», а познакомили влюбленных дочь нынешней невесты и та самая Венди Денг.

«Они встретились через Венди и Дашу», — утверждал источник таблоида.

Дочь Елены Жуковой и третья жена Мердока — давние подруги, которые вращаются в одном светском кругу Нью-Йорка. Еще в 2009 году Дарья Жукова (в то время жена Романа Абрамовича) и Денг вместе с Картером Кливлендом основали онлайн-платформу Artsy — своеобразную базу данных произведений современного искусства, доступных для покупки в художественных галереях.

Жизнь до медиамагната

В 2023 году издание Business Insider процитировало бывшего коллегу Елены Жуковой, который делил с ней кабинет в 2000-х во время работы в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. По словам Ли Слайса, новость о ее отношениях с Мердоком его не удивила, потому что женщина из того круга, с которым взаимодействовал Мердок.

«Она (Елена Жукова. — «Газета.Ru») была очень хорошим работником. Очень умная и прямолинейная», — вспомнил Слайс.

Он также признался, что, несмотря на работу в лаборатории, в Жуковой было что-то гламурное.

«Она жила в доме в Вествуде рядом с кампусом Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, это очень престижный район», — отметил источник.

Новая избранница медиамагната живет в США с начала 90-х. Она уехала из России после развода с российским финансистом Александром Жуковым, который был выпускником Института стран Азии и Африки МГУ, разбогатевшим на торговле нефтью и газом. Когда дочери Даше было три года, Александр и Елена Жуковы развелись. Бизнесмен поддерживал экс-супругу и ребенка: Даша училась в США в еврейском колледже, затем поступила в Калифорнийский университет, где изучала русскую литературу.

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Переехав в США в 1991 году, Елена Жукова обосновалась с дочерью в Хьюстоне, штат Техас. В качестве молекулярного биолога ее пригласили в команду медицинского колледжа Бэйлора, где она изучала диабет. Через несколько лет Жуковой предложили работу в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. В США у нее родились двойняшки Катя и Юра от микробиолога Георгия Гаузе, однако этот брак тоже распался.

Вторая попытка пятого брака

О помолвке Руперта Мердока и Елены Жуковой было объявлено в марте этого года — издание The New York Times написало, что пара разослала приглашения. За последние 1,5 года это уже вторая попытка медиамагната жениться в пятый раз. Его предыдущей избранницей была Энн Лесли Смит — полицейский капеллан и владелица собственной винодельни в Калифорнии.

«Я очень нервничал. Я боялся влюбиться — но я знал, что это будет в последний раз. Надеюсь, так и будет. Я счастлив», — говорил медиамагнат The New York Post в марте 2023 года, однако через две недели помолвка была расторгнута. Предполагается, что свою роль сыграли евангелистские взгляды невесты.

Всего Мердок был женат четыре раза.

Впервые он вступил в брак в 1956 году — его супругой стала бортпроводница Патрисия Букер. У них родилась дочь Пруденс. После 11 лет супружеской жизни Мердок развелся.

Вскоре он женился на журналистке Анне Торв — вместе они провели 32 года и воспитали трех детей — Элизабет, Лахлана и Джеймса. Развелись супруги в 1999-м.

Через почти три недели после расторжения брака женой Мердока стала Венди Денг, уроженка Китая, которая в 80-е смогла переехать в США и получить «зеленую карту». Она познакомилась с медиамагнатом в 1997-м, когда работала в принадлежавшей ему телекомпании Star TV в Гонконге. Этот брак распался в 2013-м — были подозрения, что Денг завела роман с тогдашним премьер-министром Великобритании Тони Блэром, но официально это, конечно, отрицали (зато известно, что Блэр — крестный отец дочери Мердока и Дэнг Грейс).