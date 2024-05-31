Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Петровка в Белгородской области

Село Петровка Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил Гладков, в результате атаки загорелся автомобиль. Водитель успел в последний момент покинуть транспортное средство и спасти свою жизнь.

До этого Гладков сообщил, что работающий в поле КАМАЗ подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе.

По его словам, инцидент произошел на окраине Шебекино. В результате взрыва грузовой автомобиль загорелся, сотрудники сельскохозяйственного предприятия потушили пожар своими силами. Никто не пострадал.

Незадолго до этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Отмечается, что попытку Киева совершить атаку с применением беспилотников самолетного типа российские военные пресекли около 16:00 мск.

Ранее шесть беспилотников ВСУ сбиты над приграничным регионом РФ.