Россия в ООН потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в Азии

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила на заседании Совбеза Всемирной организации, что Москва требует от Вашингтона ответить на вопрос о планах по размещению ядерного оружия (ЯО) в странах Азии. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, у российской стороны вызывает озабоченность сигналы со стороны союзников Соединенных Штатов в Северо-Восточной Азии, Токио и Сеуле об усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере.

«Мы требуем, чтобы делегация США прямо ответила на вопрос относительно своих намерений в отношении возможного размещения на территории союзников Вашингтона своего ядерного оружия», — сказала Евстигнеева, добавив, что речь также идет об оказании им содействия в разработке собственного.

До этого заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента США Ведант Пател прокомментировал заявления Российской Федерации о возможном размещении Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Ранее стало известно, что в проекте бюджета США на 2025 год заложены ассигнования в размере $1,5 млрд на «противодействие российской агрессии в Европе, Евразии и Центральной Азии».