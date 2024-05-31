Суд вновь встал на сторону Данилы Козловского, подавшего иск к Виталию Бородину

Данила Козловский рассказал, что суд вновь встал на его сторону по делу о защите чести и достоинства. О решении суда он сообщил в своем Telegram-канале.

Вчера Московский городской суд рассмотрел иск о защите чести и достоинства, поданный Козловским к активисту Виталию Бородину. Первоначально актер обратился с ним в суд еще в апреле 2023 года, а в сентябре выиграл его и отсудил у оппонента рубль после двух неудачных попыток зарегистрировать иск.

Тогда Бородин заявил, что пока не будет платить актеру, и попытался обжаловать решение суда. Перед этим он обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге. Козловский немедленно опроверг его заявление, а также слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть, и решил добиться от него символической компенсации за клевету в свой адрес.

«Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям, я продолжаю жить в России. Я никогда и никуда не уезжал», — вновь подчеркнул актер в своем последнем сообщении.

Он отметил, что суд признал заявления, сделанные в его адрес активистом, известным своими доносами на знаменитостей, несоответствующими действительности, а также порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Теперь Бородин, распространявший эти сведения в своем Telegram-канале, обязан их удалить и выпустить опровержение своих прежних утверждений.

«То, о чем писал Бородин, — неправда. Теперь официально! А от Бородина В.Н. жду положенный мне российским законодательством рубль. При дефиците работы на Родине в привычной и любимой для меня сфере кино и театра — копейка рубль бережет», — признался Козловский.

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