Огромный кусок ракеты SpaceX Илона Маска рухнул на кемпинг в Северной Каролине

В США работники горного кемпинга Glamping Collective в штате Северная Каролина наткнулись на большой кусок космического мусора, упавшего на одну из туристических троп на территории базы отдыха. По счастливой случайности, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает портал Space.com, чей корреспондент побывал на месте события.

По словам очевидцев, 22 мая на одном из маршрутов они нашли обгоревший обломок размером метр на метр из углеродного волокна и металла, покрытый болтами и пластинами. От объекта исходил слабый запах, похожий на запах озона.

Сотрудники турбазы предположили, что имеют дело с последствиями военных испытаний, и предпочли не трогать обломки.

По мнению ученых, найденный в Северной Каролине фрагмент космического мусора почти наверняка является частью сервисного модуля ракеты Crew-7 Dragon компании бизнесмена Илона Маска SpaceX.

Сервисные модули или «багажники», как их называют в SpaceX, представляют собой негерметичные хвостовые части космического корабля Dragon. Эта секция перевозит грузы или небольшие спутники. Она также оснащена солнечными панелями для генерации электроэнергии. В то время как капсулы Dragon благополучно возвращаются на Землю, сервисные модули сбрасываются на орбите незадолго до выхода в атмосферу.

Как выяснилось, «багажник» Dragon оказался достаточно прочным, чтобы выдержать полет через атмосферу и достичь Земли.

В Glamping Collective отметили, что представители SpaceX пока не связывалась с ними по поводу инцидента с падением обломков своей ракеты.

Ранее кусок космического мусора с МКС насквозь пробил дом жителя штата Флорида.