Растянуть лето и поймать дежавю: чем заняться в Краснодаре Гайд по Краснодару для туристов в 2024 году

Поездка в Краснодар — способ почувствовать настоящее лето в мае или растянуть его до ноября. Те, кто бывал в Барселоне и Тель-Авиве, при посещении города могут ощутить дежавю — из-за жары и атмосферы вечного выходного. Даже если в Краснодаре вы проездом, будет красиво, увлекательно и вкусно. Подробнее — в нашем гайде.

Как добраться

Пока аэропорт Краснодара не принимает самолеты, добраться туда можно на поезде — из Москвы примерно за 18 часов, из Санкт-Петербурга — от 31 часа. Правда, в сезон стоит брать билеты заранее, особенно если едете с семьей или друзьями.

Если хочется сократить время в пути или планируется несколько остановок, из столицы можно долететь за три часа до Ставрополя, Сочи или Минвод (в соседней Адыгее аэропорт все еще закрыт). А затем добраться до Краснодара на поезде (курсируют «Ласточки») или заранее забронировать трансфер от отеля.

Для любителей путешествий на авто путь из Москвы займет примерно 14 часов, из Петербурга — около 30 часов.

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Где остановиться

В новом пятизвездочном бутик-отеле «Гранд Отель Екатеринодар» на одной из самых красивых улиц города — Красной.

Свое имя отель получил в честь исторического названия столицы Кубани. В XVIII веке императрица Екатерина II передала земли от реки Кубань до Азовского моря живущим там черноморским казакам, а появившееся поселение стало именоваться Екатеринодаром.

«Гранд Отель Екатеринодар» объединил лучшие составляющие гранд-отелей мира, проживание в которых само по себе становится особым опытом. В отеле всего 20 номеров, что гарантирует камерную атмосферу и умиротворяющую тишину — идеальное сочетание после длительных прогулок по городу. Во всех номерах есть кофейные станции, меню подушек и фены Dyson, а в ванных комнатах — премиальная итальянская косметика. Еще одной приятной опцией становится подготовка номера ко сну — кровать аккуратно расправлена, шторы закрыты, включен приглушенный свет, на тумбочке небольшой десерт в виде конфеты — все атрибуты пятизвездочных отелей, располагающие ко сну.

close 100% Бутик-отель «Гранд Отель Екатеринодар» Пресс-служба «Гранд Отель Екатеринодар»

На третьем этаже отеля расположен ресторан русской кухни «Груша». В меню хиты «южной кухни»: настоящий кубанский борщ, черноморские рапаны в сливочном соусе, котлеты из кролика с нежным пюре из корнеплодов, мини-голубцы с куриным бедром и шпинатом. Для приготовления блюд используются натуральные фермерские продукты, которые поставляют из экологически чистой части Усть-Лабинского района, расположенного здесь же, на Кубани.

Благодаря центральной локации всего за несколько часов неспешной прогулки в тени крон деревьев можно познакомиться с историей и архитектурой города. В пешей доступности Екатерининский сквер, историко-археологический музей-заповедник Фелицына, Пушкинская площадь с памятником великому поэту, уютные зеленые скверы и фонтаны.

Организацию отдыха можно доверить консьержу, который всегда поможет забронировать трансфер, билеты на мероприятия, столик в ресторане, организовать экскурсию по городу и поездку по окрестностям.

До конца года в «Гранд Отель Екатеринодар» планируется открытие новых гастропроектов, а по выходным — проведение бранчей с большим ассортиментом блюд, иммерсивными спектаклями и историческими рассказами о городе.

Что посмотреть

Лучшим временем для поездки в Краснодар считается конец апреля и начало мая — еще не так жарко, а туристов меньше (многие заезжают сюда в разгар лета по пути на море). Начать пешее путешествие по городу можно с главной улицы — Красной. Советуем прогуляться от парка им. Горького в сторону Первомайской рощи. Посвятить Красной лучше весь день, начиная с самого утра.

Обязательно пройдитесь по Александровскому бульвару — это пешеходная часть улицы. Здесь скульптуры студентов Шурика и Лидочки — напротив университета, статуя императрицы Екатерины II, Триумфальная арка, Памятник казакам и горцам. Рядом уютные скверы с платанами, магнолиями и каштанами, неподалеку — уютный городской сад с колесом обозрения.

По пути — Краснодарский историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына — знаменитого кубанского военного, ученого и филантропа. В музее около полумиллиона экземпляров — Фелицын посвятил поискам значительную часть жизни (и, к слову, никогда не был женат). Особого внимания заслуживают зал, посвященный кубанскому казачеству, и стеллаж с артефактами, изъятыми российскими спецслужбами у контрабандистов.

Свернув с Красной на улицу Длинную, дойдите до Сенного рынка — здесь можно перекусить клубникой и шелковицей за смешные деньги и пообщаться с местными.

На второй день в городе стоит посетить парк «Краснодар» и стадион, подаренные городу предпринимателем Сергеем Галицким. Здесь нравится даже людям, которые не любят туристические места, — бесконечные поля цветущего шалфея, лабиринт троп, фонтаны, уникальные деревья и кустарники. Арт-группировка Reсycle установила в парке скульптуру в виде огромной отметки геолокации с фонтаном, а основатели группировки Андрей Блохин и Георгий Кузнецов — большую инсталляцию-барельеф Artificial Environment.

close 100% Пресс-служба «Гранд Отель Екатеринодар»

На территории парка расположен Японский сад. Бесплатный вход осуществляется по QR-кодам, их можно получить в инфоматах у входа. Время прогулок не ограничено. В саду есть ресторан японской кухни «Рётей» — забронировать место нелегко даже заранее , но попытать удачу стоит. Также можно заказать чайную церемонию или поискать место для медитации.

Стадион ФК «Краснодар» тоже впечатляет — античная форма, итальянский травертин (для его добычи Галицкий купил целый карьер). Чемпионат России по футболу уже завершился, и в амфитеатре возобновляются мероприятия.

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Что попробовать

Традиционными блюдами местной кухни являются кубанский борщ, черноморская рыба, вареники, мясо, приготовленное в различных вариациях, и закуски из «синеньких» — так на Кубани называют баклажаны. «Южных» заведений в Краснодаре множество на любой вкус и кошелек — от чебуреков и вареников на ул. Мира и борща с рапанами в «Дранки Баре» до говяжьих щек с соусом из рябины в «Скотине».

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Барная культура в Краснодаре продолжает успешно развиваться — можно попробовать настойки с лаймом и крапивой в «Волне», авторские коктейли в «Архитекторе» и меню с УФ-фонариком в секретном баре «Детектив, где вы?».

Также в Краснодаре есть крафтовая пивоварня «Big Village», при ней расположен единственный на юге России тапрум — там разливают и продают пиво прямо на производстве.

Куда отправиться дальше

Конечно, на море — недалеко Черное и Азовское. Путь до Геленджика или Таманского полуострова на машине займет чуть более двух часов. Также можно добраться на «Ласточках», которые проезжают через Краснодар. Начать купаться можно уже в конце мая (проверено!).

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В районе Таманского полуострова продолжается бум виноделия: можно съездить на производства и попробовать местные вина. Рядом утопающая в зелени Адыгея, где можно насладиться хайкингом — например, пойти в поход на Большой Ткач или пройти через горы к Черному морю. Длительность таких вылазок — от двух до десяти дней.