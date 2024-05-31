В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Подробности произошедшего не приводятся.

28 мая сообщалось, что в Одессе в результате обстрела поражена припортовая инфраструктура. Об этом сообщили в областной прокуратуре. По данным прокуратуры, обзор территории, которая попала под удар, продолжается. Он направлен на установление полного перечня разрушений и повреждений.

29 мая сообщалось, что взрывы зафиксированы в городе Конотопе в Сумской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВСУ атаковали дронами несколько населенных пунктов в Белгородской области.