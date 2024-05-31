Назван основной вратарь «Реала» на финал Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что украинский вратарь Андрей Лунин начнет финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» на скамейке запасных, передает AS.

«Лунин заболел гриппом, однако ему уже лучше. Завтра он останется на скамейке запасных, а играть будет Куртуа», — сказал Анчелотти.

Мадридский «Реал», ставший по итогам сезона в чемпионате Испании обладателем золотых медалей, 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов 2024 против дортмундской «Боруссии». Эта игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск. Этот поединок станет последним для немецкого полузащитника Тони Крооса в футболке «сливочных».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее сообщалось о том, что основной игрок «Реала» не сыграет в финале Лиги чемпионов из-за травмы.