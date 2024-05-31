Модный бизнес Павла Воли потерял 3 миллиона рублей

Бизнес шоумена Павла Воли по продаже одежды потерял 3 миллиона рублей. Об этом пишут «Страсти» со ссылкой на открытые источники.

В 2019 году Воля открыл онлайн-магазин одежды, который работает и сейчас: здесь можно приобрести футболку за 2990 рублей, шорты за 4290 рублей, а спортивный костюм — за 12 990 рублей.

Однако модный бизнес ушел в минус — компания «Воля Веар» за 2023 год заработала 9,7 миллиона рублей, а потратила 12,9 миллиона рублей. Чистая прибыль была отрицательной — минус 3,2 миллиона рублей.

Также Воля владеет ООО «Где шоу», занимающимся услугами по бронированию, за 2023 год компания заработала ноль рублей, а чистая прибыль составила минус 78 тысяч рублей.

Накануне киностудия «Супернова продакшенс» супермодели Натальи Водяновой ушла в минус на 6 млн рублей. Известно, что Водянова является полноправной владелицей компании, хотя де-факто делами фирмы занимается директор Елена Дмитриенко.

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