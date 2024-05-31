Площадь пожара в лесах Ростовской области выросла до 52 га

В лесничествах Ростовской области произошел пожар на площади 52 га, предварительно, из-за удара молнии. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 18:30 площадь возгорания составляет 52 га. В данный моменты угрозы для населенных пунктов нет», — сообщил Голубев.

Отмечается, что причиной пожара мог послужить удар молнии.

До этого сообщалось, что в Бурятии продолжают бороться с девятью лесными пожарами, охватившими Курумканский, Баргузинский, Иволгинский, Баунтовский и Муйский районы. Общая площадь возгораний — почти восемь тысяч гектаров.

Согласно официальному отчету, в Муйском районе режим чрезвычайной ситуации сохраняется из-за наиболее сложных пожаров, на которых работают два пожарных поезда, специалисты авиалесоохраны и усиленная группировка. Планируется дополнительное привлечение сил для борьбы с возгораниями.

На ликвидации пожаров трудятся 329 человек, включая пожарных десантников, лесных стражей и спасателей МЧС. В работе задействовано 64 единицы специальной техники.

Ранее россиянин поджег дом соседей и украл алабая с щенками.