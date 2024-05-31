Последний сериал с Заворотнюк в роли судьи не выйдет на экраны

Последний сериал с Анастасией Заворотнюк в одной из ролей не выйдет на экраны. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на режиссера Владимира Нахабцева-младшего.

Сериал «Приставы», который Нахабцев-младший снимал в 2017 году в Москве, должен был выйти в 2022 году, но значится «в производстве». Теперь он не выйдет по решению телеканала. У Заворотнюк, по словам режиссера, в сериале была заметная роль — главная в одной из серий.

«Настя изображала судью, которой требуется защита, она осудила какого-то человека, он вышел из мест заключения и мстит ей, и наши главные герои помогают ей в этом. Настя вообще была замечательная, очень чувственная, профессиональная, не капризная, несмотря на то, что очень известная», — вспоминает он.

Режиссер отметил, что никто не замечал болезни актрисы, а сам он планировал поработать с ней на еще одном проекте. До этого она работала с Нахабцевым над сериалом «Отдел», где у Заворотнюк была одна из главных женских ролей.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

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