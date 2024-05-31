Синнер повторил рекорд Надаля и Джоковича

Итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим с 2000 года теннисистом, выигравшим свои первые в сезоне десять матчей на турнирах «Большого шлема» до того, как ему исполнилось 23 года.
До Синнера это достижение покорялось только испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу.
31 мая Синнер обыграл россиянина Павла Котова в третьем круге «Ролан Гаррос». Встреча, которая продолжалась 2 часа 27 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
На счету Котова один эйс и одна двойная ошибка. Синнер исполнил два эйса, допустил одну невынужденную ошибку и реализовал три брейк-поинта из 13.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).
Ранее российский теннисист поднялся на две позиции в топ-10 рейтинга ATP.