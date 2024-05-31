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Пенсионерка отказалась продавать дом женщине-ученому из-за цвета ее кожи

NYT: молекулярный биолог из США не смогла купить дом из-за цвета своей кожи

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Pexels

Молекулярный биолог из США попыталась купить дом, но не смогла закрыть сделку из-за цвета своей кожи. Об этом сообщает The New York Times.

Рэйвен Бакстер решила купить дом за $750 тыс. в городе Вирджиния-Бич на побережье Атлантического океана. Объявление о его продаже было выложено на сайте риэлторской компании Zillow. Перед сделкой женщина решила осмотреть дом по видеозвонку, но во время онлайн-экскурсии, которую проводил жилищный агент в присутствии представителя владелицы, отключила свою камеру.

Две недели спустя Бакстер подписала договор купли-продажи и внесла залог, а также приехала на личный просмотр и познакомилась с собственницей жилья. После этого 84-летняя владелица дома Джейн Уокер решила отменить сделку, потому что не хотела продавать свой дом темнокожему человеку.

«Детка, я либо куплю твой дом, либо куплю твой квартал. Выбирай», — написала покупательница в соцсетях, узнав о сорвавшейся сделке.

Затем с ней связался представитель риэлторской компании, который сообщил, что дети пенсионерки все же сумели ее переубедить. В своем электроном письме он выразил надежду на то, что Бакстер готова возобновить переговоры. Сообщается, что сделка должна завершиться этим летом.

Бренда Кастаньеда, замдиректор некоммерческой организации по защите от жилищной дискриминации считает, что права Бакстер в ходе оформления купли-продажи были нарушены. Она также напомнила, что защитой клиентов от дискриминации в таких случаях должны заниматься агенты по недвижимости.

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