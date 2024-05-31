«Цены однозначно продолжат расти»: россияне кинулись на рынок подержанных автомобилей

Из-за отсутствия альтернативы китайским автомобилям россияне в этом году начали активно скупать подержанные европейские машины старше пяти лет, рассказали «Газете.Ru» участники рынка и эксперты. Какая ситуация возникла на вторичном рынке автомобилей в РФ и нужно ли торопиться с покупкой подержанного транспортного средства, в нашем материале.

Россияне потратили на подержанные автомобили в минувшем апреле на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». Всего в апреле 2024-го дилеры, перекупщики и частники заработали на продаже машин с пробегом почти 602 млрд руб. Причем рекордную отметку в 600 млрд руб. российский рынок преодолевает второй месяц подряд.

Представители крупных автодилерских холдингов рассказали «Газете.Ru», что наиболее желанными подержанными автомобилями для россиян остаются сравнительно новые транспортные средства, однако из-за их дефицита гораздо активнее продаются машины старше пяти лет.

Что берут

«Особенно покупателей привлекают автомобили, которые имеют гарантию, и те марки и модели, дилеры которых не перестали оказывать услуги сервиса и поддерживают наличие оригинальных запчастей.

По сравнению с предыдущими годами, покупатели стали охотнее рассматривать автомобили, возраст которых превышает 5 лет», — сообщил «Газете.Ru» директор департамента автомобилей с пробегом ГК групп компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

При этом наиболее желанна для покупателей все же машина в возрасте около трех лет, уточнил он. По словам Гришакова, россияне стараются сдавать автомобили в «трейд-ин» (зачет стоимости старой машины при покупки новой), когда приближается большое ТО, требующее значительных расходов, либо при увеличении стоимости содержания конкретного экземпляра.

Директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский отметил, что, помимо традиционно популярных у россиян относительно свежих автомобилей в бюджете от 2 до 4 млн рублей, быстрее остальных продаются самые доступные машины:

«Стоит отметить высокую оборачиваемость автомобилей стоимостью до 500 тыс. рублей, которые уходят в несколько раз быстрее остальных».

Он добавил, что «трейд-ин» сейчас активно используется на фоне стремительного развития китайских брендов. По словам автора YouTube-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, в 2024 году снизилось стремление россиян избавиться от европейских премиум-иномарок из-за трудностей с их обслуживанием.

«Одно время была такая тенденция, что меняли премиальные европейские машины на китайские LiXiang, Zeekr, Voyah, но сейчас как-то народ потихоньку успокаивается, и начали активно везти автомобили с пробегом для тех людей, которые не готовы пересаживаться на китайские машины», — рассказала автоблогер в беседе с «Газетой.Ru».

Она заметила, что на фоне санкций был серьезный провал по обслуживанию таких европейских автомобилей, как Mercedes-Benz и BMW, но рынок адаптировался и нашел способы обеспечить ремонт этих машин, что снижает стремление владельцев от них избавиться.

«Секонд-хенд» из Китая

В последние шесть месяцев изменилось отношение людей к заказу машин с пробегом европейских и корейских марок из Южной Кореи, сообщила Лисовская. По ее словам, продавцы также недавно открыли китайский рынок автомобилей с пробегом, хотя там «все ужасно с точки зрения качества».

История корейских и европейских автомобилей, если они не проходили через руки недобросовестных перекупщиков из стран ближнего зарубежья, гораздо прозрачнее, чем у подержанных машин из Китая. Для автовладельцев из Китая характерно неаккуратное отношение к автомобилю и его обслуживанию, там не гнушаются также занижением пробега, предупредила автоблогер.

С поставкой подержанных машин из Китая есть несколько неразрешимых проблем, согласился основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. По его словам, в Китай трудно провести платежи, а автомобили со скрученным пробегом встречаются очень часто:

«Китайцы не берегут машины, эксплуатируют их неряшливо. Когда машина выставляется на продажу, она уже часто не имеет товарного вида. Не к такому мы привыкли здесь. Также они экономят на обслуживании и продают машины, которые не готовы к дальнейшей эксплуатации».

Для поставки машины из Китая обязательно необходим подбор, проверка технического состояния, а инфраструктуры для этого пока нет. Тем не менее, некоторые россияне выбирают подержанные автомобили из КНР из-за их низкой цены. В качестве примера Рогов привел Geely Monjaro с пробегом до 100 тыс. км, который можно привезти за 2,5 млн руб.

«По качеству автомобилей с пробегом китайский рынок хуже, чем российский. Если германский или корейский — образцовый, то и нам к такому нужно стремиться. Китайский пример — как делать не надо», — заключил специалист.

Откладывать ли покупку?

Опрошенные участники рынка сошлись во мнении, что в настоящее время откладывать покупку подержанного автомобиля или заказ его за границей в надежде на снижение цен нет смысла: ожидается повышение утилизационного сбора, которое приведет к подорожанию новых машин, а как следствие — вырастут цены и на подержанные транспортные средства.

«По данным аналитических агентств, цены на автомобили на вторичном рынке за последние месяцы выросли на 13-14%. Однозначно они продолжат расти», — уверен Гришаков.

Он добавил, что это обусловлено экономической ситуацией, а также нарастающим дефицитом предложения.

«Автомобили не подешевеют, наоборот, у нас постоянно грозят подъемом утилизационного сбора. Все завозимые машины будут снова дорожать, и нет никаких причин для ожидания падения цен на рынке», — согласилась Лисовская.

«Газета.Ru» подробно писала о возможном повышении утилизационного сбора и влиянии этой меры на российский авторынок, а 31 мая стало известно, что эту меру поддерживает Минэкономразвития.