Мешки под глазами: почему они возникают, как их убрать и когда нужно обратиться к врачу Как избавиться от мешков под глазами: советы косметолога, профессиональные и домашние средства

С мешками под глазами человек, как правило, выглядит более усталым и старше своих лет — это может сказаться на самооценке. Иногда, чтобы отечность и темные круги прошли, достаточно просто выспаться. Но в некоторых случаях речь может идти о серьезных проблемах со здоровьем. Почему появляются мешки под глазами, как от них избавиться и в каком случае обращаться к врачу, «Газете.Ru» рассказала косметолог Ольга Высоцкая.

Мешки под глазами — что это с биологической точки зрения

Кожа в районе орбит глаз самая тонкая и нежная: там находится минимальное количество сальных и потовых желез и практически нет коллагеновых и эластических волокон. При этом нагрузка на глазные мышцы достаточно высокая. На фоне таких особенностей дерма достаточно быстро теряет тонус. С годами эта эстетическая проблема может усиливаться, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» врач-косметолог Ольга Высоцкая.

Мешки под глазами — это отеки или уплотнения в области под нижними веками, связанные с выпячиванием периорбитальной зоны (зона вокруг глаз). Они выглядят как мягкие и выпуклые подушечки под глазами, которые могут быть следствием накопления жидкости или жировых отложений.

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По цвету такие проявления бывают темнее или светлее окружающей кожи. В некоторых случаях, особенно при усталости или недосыпе, они сопровождаются темными кругами. Консистенция варьируется от мягкой и податливой до более плотной и твердой в зависимости от содержания — лимфатическая жидкость это или жир.

Малярные отеки образуются из-за выступания жировой ткани, которая находится вокруг глаз. Это чаще связано с возрастными изменениями, когда мышечный и кожный слои ослабевают.

Мягкие водянистые отеки возникают из-за накопления жидкости под кожей вокруг глаз, что может быть результатом аллергии, изменений в гормональном балансе, избыточного потребления соли или недостатка сна.

Мешки под глазами могут быть и комбинацией жировых и жидкостных отеков . Такое явление довольно распространено у людей, особенно при наличии генетической предрасположенности.

Почему появляются мешки под глазами

Старение

С возрастом кожа теряет коллаген и эластин, что делает ее менее упругой и прочной. Мышцы и ткани вокруг глаз ослабевают, а жировые скопления в зоне скул могут начать выпячиваться или деформироваться, в результате чего и появляются мешки. Со временем кожа вытягивается и появляется носослезная бороздка, это также способствует образованию отеков.

Генетическая предрасположенность

У некоторых людей мешки под глазами — часть генетики. Если у ваших родственников есть такая особенность, то вероятность, что и у вас она проявится, возрастает. Чтобы минимизировать эти появления важно следить за кожей вокруг глаз: ухаживать за ней с помощью косметических средств; не чесать глаза, чтобы не растягивать дерму; вести здоровый образ жизни.

Задержка жидкости

Задержка жидкости может быть вызвана различными причинами: изменения в гормональном фоне, погодные условия, злоупотребление соленой пищей или недостаток сна. По отдельности или в совокупности это вызывает отеки и увеличение объема лимфы под кожей глаз.

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Аллергии

Аллергические реакции могут приводить к отечности и воспалению вокруг глаз. Аллергены стимулируют выработку гистамина, медиатора аллергических реакций, который расширяет кровеносные сосуды и усиливает приток жидкости к тканям, в том числе и в области вокруг глаз.

Хроническая усталость

Недостаток сна или чрезмерная усталость нередко становятся причинами проблем с кожей. На фоне хронического утомления лицо может осунуться. В результате этого кровеносные сосуды становятся более заметными и придают дерме под глазами темный оттенок.

Образ жизни

Некоторые привычки — курение, употребление алкоголя — могут способствовать возникновению мешков под глазами. Курение уменьшает кровоснабжение кожи, делая ее менее здоровой и более подверженной возрастным изменениям, а алкоголь способствует обезвоживанию.

Заболевания

Проблемы с щитовидной железой или почками могут привести к появлению отеков, в том числе и в зоне вокруг глаз. Постоянный стресс, тревожные состояния и депрессия также способствуют отечности в области орбит.

Полезные советы для устранения мешков под глазами

Здоровый образ жизни

Поддержание регулярного режима сна. Важно соблюдать график сна и спать не менее семи–восьми часов в сутки. Отдых должен быть полноценным и непрерывным.

Правильное питание. Стоит включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витамином C, витамином E и жирными кислотами Омега-3. Они поддерживают здоровье кожи.

Достаточное употребление воды. Необходимо пить достаточно воды каждый день, чтобы предотвратить обезвоживание. На один кг веса для взрослого человека в норме приходится 20–40 мл жидкости.

Снижение потребления соли. Профицит соли приводит к задержке натрия и воды в организме. Тело человека старается разбавить соль, удерживая воду вокруг клеток, поэтому поставляет ее в кровоток. Это приводит к скрытым отекам внутри организма и застою лимфы.

Регулярные упражнения и отказ от курения и алкоголя. Физическая активность улучшает общий кровоток и может помочь уменьшить вероятность задержки жидкости в теле. Вредные привычки же могут ухудшать состояние кожи и способствовать формированию мешков под глазами.

Мы все легко определяем пьющего человека по отекам. Если же мы говорим про отечность после застолья, то это часто связано с употреблением соленых закусок. Ольга Высоцкая Врач-косметолог

Релаксация. Йога, медитация и дыхательные упражнения могут помочь снизить уровень стресса, который также способствует образованию мешков под глазами.

Уход за кожей

Использование солнцезащитных средств. Кожа вокруг глаз нуждается в защите от воздействия ультрафиолетовых лучей. Обеспечить это можно при помощи солнцезащитных кремов или очков.

Мягкий уход за кожей вокруг глаз. В косметичке должны быть мягкие очищающие средства и увлажняющие кремы, специально предназначенные для нежной кожи вокруг глаз. Средства с антиоксидантами, кофеином, ретинолом или пептидами могут помочь укрепить кожу и снизить вероятность образования мешков.

Косметические патчи. Патчи пропитаны концентрированными сыворотками, которые обеспечивают быстрый и интенсивный уход. Их можно использовать регулярно или для мгновенного эффекта перед важными событиями.

Лимфодренажный массаж. Эта процедура улучшает лимфоотток, уменьшая скопление жидкости и снимая отеки. Массаж можно делать самостоятельно при помощи гуаши (техники массажа гладкими пластинами из натурального камня или других материалов) или записаться к специалисту для достижения лучших результатов.

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Косметические процедуры

Инъекции филлеров. С помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты можно скорректировать «впадины» под глазами, что зрительно уменьшает мешки. Эффект от процедуры держится от шести месяцев до двух лет.

Ботокс. Инъекции ботулинического токсина можно применять для расслабления мышц вокруг глаз. Это делает незаметнее морщины и некоторые мешки, появившиеся из-за мышечной активности.

Лазерная шлифовка лица. Лазерные процедуры удаляют эпидермис и стимулируют обновление клеток, что делает кожу более гладкой и упругой. Также лазеры могут провоцировать образование нового коллагена в дерме.

Химические пилинги. Пилинги с использованием химических веществ уменьшают поверхностные дефекты и улучшают внешний вид кожи. Она становится более равномерной и гладкой.

Блефаропластика. Это хирургическое вмешательство, при котором удаляются излишки жира и кожи под глазами. Процедура сложная, требует времени на восстановление, но дает долгосрочный и заметный результат.

Домашние рецепты борьбы с мешками под глазами

Холодные компрессы

Холод способствует сужению кровеносных сосудов, что помогает уменьшить отеки и воспаление. Применение холодных компрессов — охлажденные ложки, лед или гелевые маски из холодильника — вызывает временное сужение капилляров под кожей, что может уменьшить видимость мешков.

Чайные пакетики

Черный и зеленый чай содержат кофеин и антиоксиданты, включая танины, которые могут помочь уменьшить отек и пигментацию. Кофеин стимулирует кровообращение и сужает кровеносные сосуды, а танины делают капилляры менее заметными и замедляют воспалительные процессы.

Картофель

Картофель содержит фермент тирозиназа, который помогает осветлять кожу и уменьшать воспаление. Если приложить к проблемной зоне натертый картофель, это поможет обеспечить эффект осветления и уменьшения отеков.

Алоэ вера и огурец

Алоэ вера обладает успокаивающими и увлажняющими свойствами, а также ее сок способен уменьшать воспаление и стимулировать регенерацию кожи. Огурец содержит антиоксиданты и флавоноиды, которые могут помочь снизить отеки и успокоить раздраженную кожу.

Авокадо и миндальное масло

Авокадо богато жирными кислотами и витамином E, которые питают и увлажняют кожу, делая ее более упругой. Миндальное масло содержит витамин K, который может помочь уменьшить темные круги под глазами, а также обладает противовоспалительными свойствами.

Яичный белок

Яичный белок содержит коллаген и белки, которые способствуют укреплению и подтягиванию кожи. Он дает временный лифтинг-эффект, делая дерму более гладкой и уменьшая видимость мешков под глазами.

Многие используют старый дедовский способ: холодная картошка на терке и марлевый компресс с этой массой. Не забываем про умывание льдом. Также продаются домашние устройства с микротоком и вибрацией, которые тоже можно включить как средство самопомощи. Многие предпочитают патчи, выбирая их, пробуя то одно, то другое. От себя могу сказать, что любые патчи работают лучше, если накладывать их холодными. Ольга Высоцкая Врач-косметолог

Когда следует обратиться к врачу с проблемой мешков под глазами

Хотя мешки под глазами — это чаще всего безвредное эстетическое состояние, связанное со старением или недостаточным отдыхом, в некоторых случаях они могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем. В таких случаях следует обратиться к терапевту или профильному специалисту — дерматологу или офтальмологу.

Внезапное появление. Если мешки под глазами появились внезапно, а также этот процесс сопровождает другие симптомы — боль, зуд или покраснение, это может быть признаком аллергии или инфекции. Если кожа вокруг глаз становится жесткой, толстой или красной, это может указывать на дерматологические проблемы.

Изменения зрения. Любые изменения зрения — двоение в глазах, затуманенное видение или сложности с фокусировкой — требуют немедленного обращения к врачу, так как мешки под глазами могут быть связаны с проблемами, влияющими на глаза или орбиту.

Сопутствующие симптомы. Если вы заметили, что у вас появились отеки на ногах или руках, это сопровождается усталостью, изменением веса, то это может указывать на системные заболевания: например, проблемы с почками, щитовидной железой или сердцем.

Неэффективность домашних средств. Если домашние средства и изменения в образе жизни не приносят улучшений, это может быть признаком того, что мешки под глазами связаны с более глубокой медицинской проблемой.

Асимметрия. Если отек или мешки заметно асимметричны (т.е. одна сторона заметно хуже другой), это также может быть признаком медицинской проблемы, требующей внимания специалиста.

«В первую очередь мы не должны избегать диспансеризации, ведь в нее всегда входят базовые анализы мочи и крови, которые помогут заподозрить неладное», — напомнила врач.