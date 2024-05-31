«Российские пропагандисты»: в Нидерландах возмутились приездом Познера и Урганта в Амстердам В парламенте Нидерландов возмутились выступлением Урганта и Познера в Амстердаме

Депутаты парламента Нидерландов возмутились выступлением Владимира Познера и Ивана Урганта в Амстердаме. Парламентарии назвали их «российскими пропагандистами» и потребовали разъяснений у главы МИД. Познер прокомментировал это обращение, заявив, что выступления не касаются политики. В России программы обоих ведущих исчезли с «Первого канала» после начала СВО, а Урганта проверяли на спонсирование ВСУ и предлагали признать иноагентом.

Членов парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубена Брекелманса возмутило выступление телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера, прошедшее 28 мая в Theater Amsterdam — одном из театров нидерландской столицы.

Депутаты в своем парламентском запросе назвали Познера и Урганта «российскими пропагандистами» и потребовали разъяснения ситуации от главы нидерландского МИД Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер.

Текст документа содержит 11 пунктов.

Среди прочего, депутаты интересуются, знакомы ли в правительстве с биографией «пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией». В том числе в обращении утверждается, что Познер «не осуждает» действия России на Украине и «обвиняет в этом Запад».

«Поскольку сайт покупки билетов на это мероприятие полностью русскоязычный, разделяете ли вы подозрение, что это представление рассчитано в основном на русских в Нидерландах? Учитывая историю Познера и Урганта, то, что шоу ведется на русском языке, и ожидание того, что шоу посетят почти исключительно россияне, как вы оцениваете риск того, что это шоу будет способствовать (неявно или явно) распространению российской дезинформации и российского нарратива?» — спрашивают авторы обращения.

Познер, комментируя претензии нидерландских депутатов, заявил, что его выступления с Ургантом за рубежом не носят политического характера. В беседе с РБК он подчеркнул, что после выступления в Амстердаме никто не обращался ни к нему, ни к Урганту. На данный момент оба ведущих уже покинули Нидерланды и уехали в Германию: 30 мая они выступили в Цюрихе, а в дальнейшем отправятся в Берлин и Франкфурт.

«Выступления проходят при переполненных залах и с огромным успехом. Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики», — подчеркнул Познер.

«Неоднозначная личность»...

До начала специальной военной операции России на Украине Познер и Ургант вели авторские программы на российском «Первом канале», однако с февраля 2022 года передачи исчезли из сетки вещания. Познер объяснил это тем, что канал после начала СВО стал больше информационным, чем развлекательным. Впервые журналист высказался об СВО 6 марта 2023 года на онлайн-встрече американского Ubiquity University.

«Почему Путин сделал это? Какая мотивация у него была? Я слышал простой ответ — он сумасшедший. Но это несерьезный ответ. Президента Путина можно назвать как угодно, но не сумасшедшим. Он определенно не мой герой, но он не сумасшедший. Так в чем его причины? Почему он сделал этот шаг? <…> Я думаю, что все началось около 30 лет назад, когда исчез Советский Союз», — заявил Познер.

Тогда он назвал причиной начала военной операции необходимость «проследить за тем, чтобы у Украины не было возможности стать членом НАТО».

В 2023 году телеведущий жестко раскритиковал российских журналистов, обвинив их в пропаганде.

«Мне очень стыдно за представителей моей профессии в РФ, мне стыдно за то, что они делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то многие журналисты туда попадут», — сказал тогда телеведущий.

В Союзе журналистов России высказывание Познера назвали «неэтичным», напомнив, что десятки сотрудников СМИ находятся на передовой.

1 апреля 2024 года на «Первом канале» вышел фильм, посвященный 90-летию телеведущего. Это вызвало недовольство общественного деятеля Вадима Манукяна, который назвал телеведущего «неоднозначной личностью».

«Познер не высказывает свою позицию, но она понятна. Я считаю, что прославляющие подобных личностей передачи не стоит ставить даже ночью!» — сказал он.

Достоверной информации о том, где в настоящее время проживает телеведущий, нет, однако его неоднократно замечали на различных мероприятиях за границей. Известно, что он обладает тремя гражданствами — французским, американским и российским.

...и «агент иностранного влияния»

Иван Ургант, чья программа также перестала выходить на «Первом канале» после начала СВО, 24 февраля 2022 года опубликовал в соцсетях черный квадрат с подписью «Страх и боль». Он временно уехал за границу, но впоследствии вернулся на родину, однако практически перестал появляться на публике. Пресс-служба «Первого канала» несколько раз опровергала информацию о закрытии «Вечернего Урганта», объясняя исчезновение программы из эфира отказом от показа развлекательных программ.

В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры. В начале 2023-го депутат Госдумы Николай Новичков предлагал признать Урганта иностранным агентом, однако в реестр его так и не внесли.

В том же году Госдума приняла протокольное поручение о проверке ряда уехавших россиян на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ и финансирования армии Украины, в список в том числе попал и Иван Ургант. Сам телеведущий отрицал, что поддерживает ВСУ, и называл слухи об этом «ложью».

В октябре 2023-го Ургант провел лекцию в МГИМО по приглашению преподавателя Юрия Кобаладзе. В вузе сначала отрицали факт проведения встречи, а затем заявили, что Урганта пригласили по личной инициативе преподавателя, а ректорат шокирован подобным выбором спикера. Кобаладзе впоследствии уволился из вуза — по заявлению пресс-службы МГИМО, он ушел по собственному желанию.

В 2024 году Урганта исключили из программы концерта, посвященного 100-летию со дня рождения барда Булата Окуджавы, — имя телеведущего убрали с афиш концерта за пару дней до мероприятия. Кроме того, Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения фильму «Во сне ты горько плакал», в котором Ургант исполнил главную роль.