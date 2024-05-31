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Зеленский оценил послание Вашингтона по поставкам оружия

Зеленский назвал послание США по поставкам оружия Украине «шагом вперед»

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от Вашингтона послание по вопросу возможности использования американского оружия для атак по территории России. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Украина получила от США сообщение рано утром в пятницу, 31 мая.

«Я получил это сообщение от моих военных ребят, но я не могу рассказать вам подробности о нем», — сказал он.

По его словам, он хочет увидеть, «что будет на практике».

30 мая издание Politico сообщило, что президент Соединенных Штатов Джо Байден тайным образом разрешил Киеву использовать американское оружие для ударов по территории РФ. По данным источников журналистов, речь идет об атаках на российские объекты «исключительно в районе Харькова». Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил, что удары американским оружием будут идти все глубже по территории Российской Федерации

Ранее Зеленский публично раскритиковал Байдена.

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