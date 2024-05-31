На Украине рассказали, подлежат ли мобилизации трансгендеры

Трансгендеры и небинарные персоны подлежат мобилизации на Украине. Об этом заявила младший юрист Диана Скумадчук в интервью «РБК-Украина».

Она отметила, что на Украине не выделяют понятия небинарных и трансгендерных лиц, они не имеют юридического статуса. Именно поэтому эти люди также подлежат мобилизации.

«На практике это создает ситуацию, когда мобилизуют в ряды ВСУ как военнообязанных мужчин, так и женщин, хотя они могут и не идентифицировать себя таковыми», — отметила она.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация на Украине увеличилась после принятия закона о ее ужесточении.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские власти решили отказаться от «экономического бронирования», предполагающего освобождение от военной службы лиц, имеющих определенный уровень зарплаты и уплачивающих государству повышенный налог.

Позже командир роты ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко заявил, что Украине не хватит людей для второй волны мобилизации.

Ранее на Украине заявили об острой нехватке работников из-за мобилизации.