Фонд Клуни потребовал выдать ордеры на арест российских журналистов

Фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из России в Европе. Об этом заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат в интервью радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Она уточнила, что в уголовных кодексах некоторых стран есть статья о «пропаганде войны» и именно в них организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела.

Как рассказала Нейстат, прокуроры могут выписать ордер на арест, и, поскольку любая европейская страна является членом Европола, это становится ордером на его уровне.

«То есть в любой европейской стране, по идее, они (журналисты. — «Газета.Ru») могут быть арестованы и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело», — отметила она.

30 мая стало известно, что Государственный департамент США запросил у американского конгресса бюджет на создание фонда по противодействию «российскому влиянию» в Африке.

До этого администрация Соединенных Штатов и власти Евросоюза запустили совместный механизм, призванный оказывать противодействие приписываемой России и Китаю пропаганде на Западных Балканах.

По версии американского внешнеполитического ведомства, «механизм будет укреплять целостность информационной среды на Западных Балканах» и позволит «уменьшить возможности России и Китайской Народной Республики по использованию пропагандистских и информационных манипуляций в регионе».

Ранее в США заявили о «планах» России начать новую войну в Европе.