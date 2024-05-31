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Киркоров анонсировал свой авторский фильм «Черная пантера»

Певец Киркоров записал первый за долгое время трек и анонсировал выход фильма

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ЧБД/VK

Народный артист Филипп Киркоров, который записал первый за долгое время новый трек «Стирай» вместе с блогером Олегом Майами, анонсировал выход своего авторского фильма «Черная пантера». Об этом сообщает kp.ru.

По словам Киркорова, песня откроет его трилогию из песен и клипов «Черная пантера».

«И еще летом запускаем полный метр, художественный фильм. Премьера моего фильма будет 1 декабря», — пообещал он.

По данным издания, в «Черной пантере» могут сняться многие известные представители отечественного шоу-бизнеса.

Премьера песни «Стирай», уточнил Киркоров, состоится на «Новой волне» в Сочи.

«Может, даже на «Песне года» споем, если меня не вырежут в очередной раз», — пошутил певец.

Накануне продюсер Павел Рудченко выразил неуверенность в том, что совместный трек Филиппа Киркорова и Олега Майами станет популярным.

Ранее стало известно, что последний сериал с Заворотнюк не выйдет на экраны.

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