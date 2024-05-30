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Умерла Анастасия Заворотнюк

Звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили ее родственники на странице звезды в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая, дата и место прощания с ней пока не объявлены.

«Нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», — прокомментировала известие дочь актрисы Анна.

По данным Shot, состояние Заворотнюк резко ухудшилось за две недели до смерти. В последние годы жизни актриса боролась с глиобластомой – раком головного мозга. Она пропала с экранов и перестала выходить на публику в 2018 году, через год появилась информация о ее болезни.

В 2022 году профессор РАН Петр Чумаков заявлял, что у звезды «не все так плохо», а ее семья готова обратиться за экспериментальными препаратами. В 2023 году, как пишет Shot, она прошла курс дорогостоящего лечения, но болезнь не отступила. По информации Mash, последние пять лет Заворотнюк провела в реабилитационном центре.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. С раннего детства занималась музыкой и танцами и стремилась работать в театре, окончила Школу-студию МХАТ. На экране впервые появилась в картине «Машенька» Тамары Павлюченко в 1991 году, а широкую известность получила благодаря роли Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня».

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