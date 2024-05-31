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Михалков рассказал, как относится к Пушкину

Режиссер Михалков заявил, что в его академии бережно относятся к Пушкину

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Актер и режиссер Никита Михалков рассказал, как относится к писателю Александру Пушкину. Его цитирует aif.ru.

6 июня со дня рождения поэта исполнится 225 лет. В Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова к этой дате состоялась премьера спектакля «Метель» по мотивам повестей Пушкина «Станционный смотритель» и «Метель».

«Вновь и вновь мы обращаемся к классическим произведениям, и принципиально важным для нас остается бережное отношение к слову великих авторов», — рассказал Михалков об отношении к наследию литератора.

По его словам, в новом спектакле много музыки и сценического движения, но минимум декораций и спецэффектов, а значит, актеру не за что спрятаться.

Михалков назвал постановку «Метель» проверкой на профессиональную прочность и уровень актерского мастерства для своих учеников и признал, что они выдержали экзамен.

Накануне Михалков раскритиковал депутата Госдумы, подавшего в суд на ветерана СВО.

Ранее Николай Дроздов и Константин Хабенский подарили голоса фильму о снежных барсах.

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