Путин возмутился решением органов опеки забрать детей из-за сломавшейся печки

Президента России Владимира Путина возмутила ситуация в Красноярском крае, где органы опеки забрали детей у матери из-за сломавшейся печки в доме. Инцидент он обсудил с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Семья, о которой идет речь, живет на селе, рассказала Львова-Белова. В доме сломалась печка, из-за чего органы опеки поместили троих детей женщины в учреждение.

«Это же безобразие!» — прокомментировал случившееся глава государства.

Омбудсмен обратила внимание, что дети пробыли вне дома в общей сложности четыре месяца, пока в ситуации не разобрались. За это время на них потратили более 1 млн рублей, тогда как печка стоит 90 тыс. рублей.

Львова-Белова подчеркнула, что такие случаи в стране происходят повсеместно. При этом органы опеки, действуя подобным образом, ничего не нарушают, признала омбудсмен. Путин же заявил, что органам опеки нужно было обратиться в местные органы власти, а те должны были «отреагировать, а не детей забирать».

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