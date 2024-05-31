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Карякин отреагировал на исключение из рейтинга FIDE

Карякин об исключении из рейтинга FIDE: не обращаю на него внимания

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российский шахматист Андрей Карякин рассказал, что его исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) является техническим моментом, передает «Матч ТВ».

«У меня не было международных партий в этот период. Нужно сыграть одну партию, чтобы снова оказаться в рейтинг. Есть ли цель вернуться в рейтинг? Я не обращаю внимания на него», — сказал Карякин.

Сергей Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее Карякин подвергся атаке дрона ВСУ в Авдеевке.

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