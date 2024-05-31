В одном из военкоматов на Украине заметили мужчину в костюме жирафа

Военнообязанный гражданин Украины пришел в территориальный центр комплектования (ТЦК, военный комиссариат) в костюме жирафа. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

По информации журналистов, инцидент произошел в ТЦК в городе Львове. Один из жителей населенного пункта пришел в военный комиссариат в комичном костюме, чем развеселил сотрудников центра комплектования и других военнообязанных граждан.

На сделанной очевидцами видеозаписи видно, как мужчина общается с одним из работников ТЦК. При этом его с интересом рассматривают другие люди, находящиеся в помещении, и негромко посмеиваются.

31 мая агентство ТАСС со ссылкой на подпольную организацию «Русский Херсон» сообщило, что в одном из родильных домов в городе Херсоне открылся территориальный центр комплектования. Речь идет о медицинском учреждении, расположенном на улице Залаэгерсег.

За два дня до этого члены подпольной организации «Дозор» заявили, что сотрудники украинских военных комиссариатов начали дежурить возле родильных домов. Также, по их словам, были случаи, когда мужчин мобилизовывали прямо «на пороге детского сада».

Ранее руководство одного из вузов в Киеве приняло решение самостоятельно отвозить сотрудников и студентов в военные комиссариаты.