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Первая группа французских военных инструкторов направилась на Украину

Депутат Рады: группа военных инструкторов из Франции направилась на Украину

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Reuters

Первая группа французских военных инструкторов направилась на Украину для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже следует на Украину», — написал он.

31 мая СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения военных ВСУ. По их данным, французский лидер может представить участников коалиции 6 июня на церемонии в Нормандии, посвященной 80-летию высадки сил союзников во время Второй мировой войны.

До этого о желании Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину сообщила газета Le Monde. Кто и как собирается обучать солдат ВСУ и к чему приведет такое развитие событий, рассказывает военный обозреватель Михаил Ходаренок в материале «Газеты.Ru».

Ранее французский политик обвинил Макрона в намерении развязать войну с РФ.

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